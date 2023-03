Nuovi problemi ai reattori nucleari francesi: una crepa metta a repentaglio la sicurezza, spento l’impianto di Penly. Il ritorno alla normalità si allontana (Di giovedì 9 marzo 2023) Si sta rivelando un problema più complesso del previsto la crepa scoperta sulla saldatura di un circuito di emergenza che si trova all’interno del reattore nucleare di Penly 1, nella Seine-Maritime, nel nord della Francia. Tanto che ha compromesso la sicurezza dell’impianto di proprietà della società elettrica nazionale Edf, perché esiste il rischio di perdite. L’Autorità per la sicurezza Nucleare ha chiesto al colosso francese “di rivedere la sua strategia” di controllo delle saldature. Il tutto, nei giorni in cui i gruppi francesi Edf e Edison hanno sottoscritto una lettera di intenti con Ansaldo Energia (controllata all’88% dallo Stato) e Ansaldo Nucleare per collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa, utilizzando le competenze di quest’ultima proprio a supporto dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Si sta rivelando un problema più complesso del previsto lascoperta sulla saldatura di un circuito di emergenza che si trova all’interno del reattore nucleare di1, nella Seine-Maritime, nel nord della Francia. Tanto che ha compromesso ladeldi proprietà della società elettrica nazionale Edf, perché esiste il rischio di perdite. L’Autorità per laNucleare ha chiesto al colosso francese “di rivedere la sua strategia” di controllo delle saldature. Il tutto, nei giorni in cui i gruppiEdf e Edison hanno sottoscritto una lettera di intenti con Ansaldo Energia (controllata all’88% dallo Stato) e Ansaldo Nucleare per collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa, utilizzando le competenze di quest’ultima proprio a supporto dei ...

