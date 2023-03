Nuova sede di ‘Villa del Sole’, la nota di ‘Salute e Vita’ e ‘Medicina Democratica’ (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione “Salute e Vita” e del dottor Paolo Fierro, vicepresidente dell‘Associazione nazionale “Medicina Democratica”. Lo scorso 28 febbraio, come associazioni “Salute e Vita” e “Medicina Democratica”, abbiamo inviato una PEC alla dirigenza Neuromed, che domani, venerdì 10 marzo, inaugurerà in via dei Greci la Nuova sede della “Villa del Sole”. Non potevamo immaginare che, solo due giorni dopo l’invio di questa missiva, il presidente della Regione Campania avrebbe dichiarato in tono perentorio: “A Salerno abbiamo la Fonderia Pisano, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fa nulla per evitare l’inquinamento”. Nella nostra richiesta di incontro alla proprietà Neuromed, in basso riportata, ci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo lastampa a firma di Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione “Salute e Vita” e del dottor Paolo Fierro, vicepresidente dell‘Associazione nazionale “Medicina Democratica”. Lo scorso 28 febbraio, come associazioni “Salute e Vita” e “Medicina Democratica”, abbiamo inviato una PEC alla dirigenza Neuromed, che domani, venerdì 10 marzo, inaugurerà in via dei Greci ladella “Villa del Sole”. Non potevamo immaginare che, solo due giorni dopo l’invio di questa missiva, il presidente della Regione Campania avrebbe dichiarato in tono perentorio: “A Salerno abbiamo la Fonderia Pisano, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fa nulla per evitare l’inquinamento”. Nella nostra richiesta di incontro alla proprietà Neuromed, in basso riportata, ci ...

