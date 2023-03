Nuova e forte scossa vicino a Perugia: persone evacuate (Di giovedì 9 marzo 2023) Una Nuova scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4,2 e 4,9 è stata registrata in Umbria, dopo quello registrato oggi pomeriggio in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide. La scossa era stata avvertita in tutto il centro Italia. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi dell'Università di Perugia. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 4.4 e 4.9 ore 20:08 IT del 09-03-2023, prov/zona Perugia #INGV 34297011 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023 Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadi terremoto di magnitudo compresa tra 4,2 e 4,9 è stata registrata in Umbria, dopo quello registrato oggi pomeriggio in provincia di, con epicentro nel comune di Umbertide. Laera stata avvertita in tutto il centro Italia. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi dell'Università di. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 4.4 e 4.9 ore 20:08 IT del 09-03-2023, prov/zona#INGV 34297011 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023

