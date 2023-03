Nuova e forte scossa vicino a Perugia magnitudo 4 6 | persone evacuate

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Unadi terremoto, di4.6, è stata registrata dall'Ingv alle 20.08 in Umbria, dopo quella avvenuta oggi pomeriggio in provincia di, con epicentro nel comune di Umbertide. Una primaera stata rilevata alle 16.05 di4.4, sempre con epicentro a Umbertide. Sono stati segnalati calcinacci caduti a Gubbio e Città di Castello. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 4.4 e 4.9 ore 20:08 IT del 09-03-2023, prov/zona#INGV 34297011 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 9, 2023 Quattro palazzine sono statea scopo precauzionale: in tutto 30. Laè stata avvertita anche nelle Marche e in Toscana. A ...