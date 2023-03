Nuoto, la Fina sospende Barelli per un altro anno (Di giovedì 9 marzo 2023) Paolo Barelli è stato sospeso per un altro anno dal Collegio etico indipendente della Fina. Il presidente della Federazione Italiana Nuoto, già precedentemente sospeso per due anni, è accusato di illeciti. Come riporta il sito di World Acquatics, la nuova sospensione per Barelli inizierà al termine della prima, che scadrà il 14 settembre 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Paoloè stato sospeso per undal Collegio etico indipendente della. Il presidente della Federazione Italiana, già precedentemente sospeso per due anni, è accusato di illeciti. Come riporta il sito di World Acquatics, la nuova sospensione perinizierà al termine della prima, che scadrà il 14 settembre 2024. SportFace.

