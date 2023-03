Nuclei di cure Primarie | Sit di protesta del personale sanitario e non davanti Asl L' Aquila

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abruzzoweb : NUCLEI CURE PRIMARIE: SIT-IN MEDICI DAVANTI DIREZIONE GENERALE ASL L’AQUILA - Terremarsicane : Nuclei di Cure Primarie, Fedele: 'Rischiano la chiusura per la mancata sostituzione, da parte della Asl 1, dei medi… - Rog_2 : RT @AnsaAbruzzo: Sanità: nuclei cure primarie a rischio, sit-in all'Aquila - AnsaAbruzzo : Sanità: nuclei cure primarie a rischio, sit-in all'Aquila - stefaniapezzopa : RT @cgil_l: Dichiarazione Stato di Agitazione per la problematica della sostituzione dei pensionati dei Nuclei di Cure Primarie. Sit-in di… -

L'AQUILA - Sit in in corso dei medici dei Nclei diprimarie (Ncp) di nuovo a rischio chiusura per 'la non volontà della parte pubblica di reinserire nuovi medici al posto di quelli andati in pensione', dinanzi alla sede della direzione generale ...Sono necessari luoghi di gioco e ricreazione ,sanitarie , spazi che possano riunire i più ... senza contare i costi ulteriori per il mantenimento deifamiliari e per il loro probabile ...Ciò significa che meno redditi non aiuteranno ifamiliari in difficoltà e che, se non si ... In questo caso, invece, il tempo dedicato alla famiglia, alla casa, alledelle persone non ...

L'Aquila, sit in di protesta contro mancanza medici Nuclei di cure ... Rete8

Lo avevano annunciato e la protesta prosegue. Oggi sindacati, medici e comitato cittadino si sono ritrovati davanti la sede della Asl in via Saragat a L’Aquila per un sit in di protesta A un mese ...Medici, infermieri, personale tecnico-amministrativo a servizio delle strutture sanitarie e pazienti si sono ritrovati questa mattina dinanzi alla sede della Direzione generale della Asl 1 Avezzano-Su ...