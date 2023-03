Nucleare: Iran, nemici non hanno altra via che la diplomazia (Di giovedì 9 marzo 2023) I "nemici dell'Iran" non hanno mai voluto che la Repubblica islamica potesse avere una catena del combustibile Nucleare ma ora lo hanno accettato e non hanno altra scelta che la diplomazia. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) I "dell'" nonmai voluto che la Repubblica islamica potesse avere una catena del combustibilema ora loaccettato e nonscelta che la. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariann46409026 : RT @DarJedburgh: nucleare dell'Iran. Si è sposata due volte. Dal primo matrimonio con l'economista iraniano-americano della Banca mondiale… - wuminchia : L'Iran attuamente non adotta misure necessarie per produrre un ordigno nucleare adatto ai test. L'Iran più vincola… - mazzuoccolo_e : RT @MaxStarWalker: L'#Iran è pericolosamente vicino alla realizzazione di un arma nucleare. #Israele e #USA non resteranno a guardare. L'in… - and84carl : ?????????????Risultati della visita del Direttore Generale dell'AIEA nella Repubblica Islamica dell'Iran: - Gli iraniani… - and84carl : direttamente responsabile. affermano di considerare l'avanzato arricchimento dell'uranio dell'Iran un'escalation mo… -