Novara: uomo spara alla moglie e al cane, poi si suicida

Tragedia avvenuta a Novara, nello specifico nella frazione periferica di Lumellogno, nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023. In una casa sono stati trovati morti per colpi di arma da fuoco un uomo di 66 anni, una donna di 65 anni ed il loro cane, un barboncino bianco.

Marito e moglie morti nel novarese: ipotesi omicidio-suicidio

Dramma a Lumellogno, frazione di 1300 abitanti a sud ovest di Novara: un uomo di 66 anni, una donna di 65 e il loro cane sono stati trovati senza vita nel loro appartamento, al terzo piano di una palazzina in via Bonfantini. Sul corpo dei due coniugi sono stati trovati segni di colpi d'arma da fuoco.

Dalla ricostruzione effettuata dagli agenti, l'uomo di 66 anni avrebbe usato una carabina. L'uomo, pensionato, aveva lavorato all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto il personale della questura che conduce le indagini.

Tragedia in provincia di Novara, ucciso anche il cane della coppia di sessantenni: in corso gli accertamenti degli investigatori. I vicini: "Abbiamo udito tre colpi".