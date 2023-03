Nordio: "Intervento severo su scafisti, aumentano pene" (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "C'è un Intervento del diritto penale estremamente severo nei confronti degli scafisti e di chi organizza, promuove e finanzia la tratta delle persone". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa organizzata al termine del consiglio dei ministri tenuto a Cutro dopo il naufragio di migranti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "C'è undel diritto penale estremamentenei confronti deglie di chi organizza, promuove e finanzia la tratta delle persone". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, nella conferenza stampa organizzata al termine del consiglio dei ministri tenuto a Cutro dopo il naufragio di migranti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

