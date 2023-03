Nord Stream | Medvedev | Lupi solitari dietro sabotaggio? Siamo a Hollywood

(Di giovedì 9 marzo 2023) Mosca, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Paese Dmitryha descritto come "sciocca propaganda americana" il collegamento deldei gasdottia un gruppo "filo-ucraino". "Questo è parte di un epico drammaiano - ha scritto su Telegram - Il sequel di un film. Il mondo, a bocca aperta, vede numerose supposizioni da parte dei media occidentali su chi ha fatto saltare in aria gli oleodotti. Chi ha ingannato Roger Rabbit?". Secondo, le informazioni sulla presunta paternità di un gruppo legato all'Ucraina sono "stupide". Ed è impensabile l'idea che si tratti di "eroiche combattono contro i dannati moscoviti". L'Occidente cerca di ...

... ha parlato di "sciocca propaganda americana" a proposito del collegamento del sabotaggio dei gasdottia un gruppo "filo - ucraino". "Questo è parte di un epico dramma hollywoodiano - ha ...Occorre un'inchiesta ' veloce e trasparente sull'attacco terroristico al' a cui 'possa partecipare' anche la Russia. A dichiararlo è Dmitry Peskov , portavoce del Cremlino, citato da 'Tass'.Continuano le ipotesi per fare chiarezza su quello che è uno dei misteri irrisolti dell'invasione russa all'Ucraina: le responsabilità del sabotaggio al gasdotto. L'ultima, arrivata dal New York Times due giorni fa e che riporta i sospetti dell' intelligence Usa, è quella che vede un gruppo pro - Ucraina dietro all'attacco ai gasdotti. Mosca, però,...

NEW YORK, 07 MAR E' stato un gruppo proUcraina sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali non ci… Leggi ...“Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi”, ha affermato Reznikov. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale d ...