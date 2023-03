Nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra scopre qualcosa su Sara: è lei la madre di Elia? Trame episodi 9 marzo (Di giovedì 9 marzo 2023) La Nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7 va in onda stasera, giovedì 9 marzo. Al penultimo appuntamento prima del finale di stagione, Azzurra farà una scoperta sconvolgente su Sara che potrebbe essere legato al futuro del piccolo Elia. E’ forse lei la sua vera madre? Di seguito quindi le anticipazioni sulla Nona puntata di Che Dio ci Aiuti 7: Si comincia con l’episodio 7×17 dal titolo Sempre con te, di cui vi riportiamo la sinossi: Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi Che Dio ci7 va in onda stasera, giovedì 9. Al penultimo appuntamento prima del finale di stagione,farà una scoperta sconvolgente suche potrebbe essere legato al futuro del piccolo. E’ forse lei la sua vera? Di seguito quindi le anticipazioni sulladi Che Dio ci7: Si comincia con l’o 7×17 dal titolo Sempre con te, di cui vi riportiamo la sinossi: Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali eè positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per. Intanto Cate e Ludovica ...

