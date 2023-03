Non si ferma la lotta alla ‘Ndrangheta: maxi-operazione e 49 arresti | GUARDA (Di giovedì 9 marzo 2023) maxi operazione contro la ‘Ndrangheta che ha colpito le cosche Piromalli e Molè, ‘ndrine storiche di Gioia Tauro. Il blitz è condotto dai carabinieri del Gruppo territoriale di Gioia Tauro, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Sono 49 le persone arrestate, per 34 delle quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 15 sono finite ai domiciliari. Le accuse a vario titolo sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti. Nell'operazione, denominata Hybris, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni per un milione di euro. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023)contro lache ha colpito le cosche Piromalli e Molè, ‘ndrine storiche di Gioia Tauro. Il blitz è condotto dai carabinieri del Gruppo territoriale di Gioia Tauro, coordinata dDda di Reggio Calabria. Sono 49 le persone arrestate, per 34 delle quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 15 sono finite ai domiciliari. Le accuse a vario titolo sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti. Nell', denominata Hybris, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni per un milione di euro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nei messaggi del 22 aprile 2020 tra il titolare della Salute e il suo referente scientifico emerge la verità sui di… - GiusCandela : Non solo Brindisi (a rischio), ascolti ormai flop pure per la Gentili. #Controcorrente si ferma al 3,7% di share. A… - matteosalvinimi : Non una parola contro i trafficanti di esseri umani che hanno condannato a morte decine di innocenti: la propaganda… - sportli26181512 : VIDEO Pioli dopo il Tottenham: 'Giocato con personalità, non sono sorpreso': Un pareggio che vale l'ingresso nelle… - maraudyke : UNA ALLA FERMATA MI GUARDA IN FACCIA MWNTRE INSEGUO L’AUTO E NON LO FERMA??? -