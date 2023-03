Non sai come gestire i capelli? Ecco alcune dritte che ti cambieranno la vita (Di giovedì 9 marzo 2023) Scopri come gestire al meglio i tuoi ricci. Con queste dritte il risultato sarà davvero perfetto. Avere i capelli ricci può essere sia una fortuna che una tragedia. E tutto… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 9 marzo 2023) Scoprial meglio i tuoi ricci. Con questeil risultato sarà davvero perfetto. Avere iricci può essere sia una fortuna che una tragedia. E tutto… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : '#Piantedosi non poteva fare di più, cercheremo gli scafisti in tutto il mondo'. @GiorgiaMeloni ma falla finita. An… - GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - lastknight : Non solamente, ma: ?? ...se lo licenzi devi pagargli TUTTO IL VALORE DELLA SOCIETÀ in una unica soluzione, e nemmen… - Aberamagolddd : Non mi piace pomparmi, sai odio le armi ma vorrei pomparti - scacco___matto : @jungle1970 @zardkal @f_hassel @Ale_Is_Back @alex_orlowski Boh? Ma sai che non l'ho capito. Stavo per scriverti la… -