“Non possono avermi fatto questo”. GF Vip 7, Antonella fuori di sé per i sospetti sugli autori (Di giovedì 9 marzo 2023) Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è parsa furibonda, infatti ha protestato vivacemente contro la regia perché stufa di quanto è costretta a vedere. Una presa di posizione durissima, a poche ore dalla puntata in diretta di giovedì 9 marzo, che decreterà un nuovo eliminato. Ma per lei è un momento difficile in generale, anche perché è stata costretta a subirsi un discorso di Edoardo Donnamaria che l’ha fatta arrabbiare non poco. Hanno opinioni diverse su un argomento importantissimo: la futura convivenza. Entrando nello specifico di quanto successo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, lei ha affermato: “Se devo lavorare a Milano e vivere a Milano e il mio fidanzato in un’altra città, non è che io non lavoro“. Ma Donnamaria la pensa esattamente in maniera diversa: “Per me invece non c’è nulla da discutere, una volta che siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Al GF Vip 7Fiordelisi è parsa furibonda, infatti ha protestato vivacemente contro la regia perché stufa di quanto è costretta a vedere. Una presa di posizione durissima, a poche ore dalla puntata in diretta di giovedì 9 marzo, che decreterà un nuovo eliminato. Ma per lei è un momento difficile in generale, anche perché è stata costretta a subirsi un discorso di Edoardo Donnamaria che l’ha fatta arrabbiare non poco. Hanno opinioni diverse su un argomento importantissimo: la futura convivenza. Entrando nello specifico di quanto successo al GF Vip 7 traFiordelisi ed Edoardo Donnamaria, lei ha affermato: “Se devo lavorare a Milano e vivere a Milano e il mio fidanzato in un’altra città, non è che io non lavoro“. Ma Donnamaria la pensa esattamente in maniera diversa: “Per me invece non c’è nulla da discutere, una volta che siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Auguri a tutte le donne, auguri alle donne lesbiche che subiscono la vergogna dell’omofobia, auguri alle donne in t… - rubio_chef : Quello che voi sionisti @VanityFairIt chiamate “Israele” è la Palestina, occupata da 75 anni da suprematisti ebraic… - teatrolafenice : Abbiamo recuperato il busto della prima donna, Maria Malibran, cui è consacrata per sempre la memoria della nostra… - FBfabrifabri : le istituzioni non esistono e sono inventate dai vescovi per la loro economia se sai come ti controllano NON TI POSSONO USARE! - StefanoMercur73 : RT @emmevilla: ???????? Sono giornate storiche. Da metà febbraio, l’UE non è più il primo acquirente di combustibili fossili (gas, petrolio e… -