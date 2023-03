“Non era Conte…”: Tottenham-Milan, la rivelazione spiazza tutti (Di giovedì 9 marzo 2023) Dure le critiche del giornalista nei confronti di Antonio Conte. Difficile immaginare una sua squadra senza idee. Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TvPlay CMIT, dove ha commentato la sfida di Champions League tra Milan e Tottenham, terminata 0-0. Reduci da una brutta prestazione a Firenze, dove il Milan ha perso 2-1, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 marzo 2023) Dure le critiche del giornalista nei confronti di Antonio Conte. Difficile immaginare una sua squadra senza idee. Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TvPlay CMIT, dove ha commentato la sfida di Champions League tra, terminata 0-0. Reduci da una brutta prestazione a Firenze, dove ilha perso 2-1, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : C'era una cosa in dirittura d'arrivo, con sacrosanto consenso trasversale. Una legge che avrebbe permesso ai bambin… - borghi_claudio : @Alessan15117134 Perché l'argomento stesso del mio post è che anche ponderando i dati la sostanza non cambia. Comun… - LaVeritaWeb : Mentre il morbo poteva essere tracciato, gli esperti bocciavano i test. Per Franco Locatelli (Cts) farli agli asint… - Yourbestfrndema : @simogattok @Sam_Comatose Non sono mai stato un torrent-addicted, usavo un po' uTorrent, ma si faceva fatica a trov… - shakirashiver : @Ri_Ghetto È tornata disponibile per fortuna ma per ore non c’era la possibilità di ascoltarla. -