"Non è professionale": Meloni, altissima tensione coi giornalisti: cos'è successo (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Meloni "sotto assedio" dei giornalisti a Cutro nella conferenza stampa al termine del Cdm. La premier viene contestata sulla ricostruzione degli eventi del naufragio del 26 febbraio scorso, incalzata, in una situazione confusa e tesa, dalle domande sul perché non siano uscite le motovedette della Guardia costiera. "Qualcuno pensa davvero che il governo o le istituzioni italiane non hanno fatto qualcosa che avrebbero potuto fare?", chiede la premier. "No", rispondono i i giornalisti. E per Meloni "questo è già un passo avanti". Ma gli inviati e i corrispondenti locali continuano a non essere soddisfatti dalle risposte della Meloni, che a loro dire fa confusione sui tempi dell'intervento e sulle miglia di distanza del barcone dalla costa. Il ministro dell'Interno Piantedosi ricorda di aver ...

