“Non è femminista”. Embè? Perché Meloni è meglio di Schlein (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una donna, femminista, docenta, con la faccia antipatica delle femministae, che da Greensboro, che non è una pratica eroticoecologista ma una ridente località del North Carolina, scioglie il suo rosario femministicamente corretto a Repubblica, what else? L’intervista non è granché, il solito concentrato di banalità da professoressa militanta, e se volete ve la andate a cercare Perché sono già tempi abbastanza deprimenti; la concentriamo come segue: io sono Lisa, sono una donna, sono compagna, ho scritto un libro che copiano tuttae, però se mi cita una mi compiaccio se mi evoca quell’altra mi girano le gonadi. Trattasi della frase, in sé infelice, un po’ da fumetto sborone, “Non ci hanno visto arrivare”, che intitola il pensoso tomo, ripresa, ahilei, da donna Giorgia e anche da donna Elly, se non si offende. Eh, no: ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è una donna,, docenta, con la faccia antipatica dellee, che da Greensboro, che non è una pratica eroticoecologista ma una ridente località del North Carolina, scioglie il suo rosario femministicamente corretto a Repubblica, what else? L’intervista non è granché, il solito concentrato di banalità da professoressa militanta, e se volete ve la andate a cercaresono già tempi abbastanza deprimenti; la concentriamo come segue: io sono Lisa, sono una donna, sono compagna, ho scritto un libro che copiano tuttae, però se mi cita una mi compiaccio se mi evoca quell’altra mi girano le gonadi. Trattasi della frase, in sé infelice, un po’ da fumetto sborone, “Non ci hanno visto arrivare”, che intitola il pensoso tomo, ripresa, ahilei, da donna Giorgia e anche da donna Elly, se non si offende. Eh, no: ...

