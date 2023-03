"Non ce la faccio, continua tu": Maurizio Costanzo, il toccante racconto dell'amico di una vita (Di giovedì 9 marzo 2023) "Era ancora cosciente": l'avvocato Giorgio Assumma, amico di vecchia data di Maurizio Costanzo, ha raccontato gli ultimi istanti di vita del giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni. Il legale, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato di esser corso subito al suo capezzale quando ha appreso delle sue condizioni critiche: "La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l'Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: 'Non ce la faccio, continua tu a pregare per me'". Mentre Costanzo era ateo, Assumma invece è sempre stato molto credente. Nonostante questo, però, i due sono diventati grandi amici nel tempo, tanto da sentirsi tutti i giorni. A tal proposito il legale ha ammesso: “Quando ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) "Era ancora cosciente": l'avvocato Giorgio Assumma,di vecchia data di, ha raccontato gli ultimi istanti didel giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni. Il legale, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato di esser corso subito al suo capezzale quando ha appresoe sue condizioni critiche: "La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l'Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: 'Non ce latu a pregare per me'". Mentreera ateo, Assumma invece è sempre stato molto credente. Nonostante questo, però, i due sono diventati grandi amici nel tempo, tanto da sentirsi tutti i giorni. A tal proposito il legale ha ammesso: “Quando ci ...

