No! Un tribunale filippino non ha emesso un mandato di arresto per Bill Gates sui vaccini (Di giovedì 9 marzo 2023) Bill Gates, ancora una volta, si dimostra bersaglio prediletto della disinformazione. I casi di bufale che lo hanno reso protagonista sono ormai troppi per essere citati uno per uno: utenti sul web hanno ipotizzato che avesse definito il governo di Zelensky «uno dei peggiori al mondo», che fossero stati trovati «farmaci abortivi nei suoi vaccini» contro il tetano del Kenya, che producesse armi biologiche per il Pentagono da 15 anni. Questo solo per citare gli ultimi casi, rivelatisi puntualmente falsi. L'ultima teoria che lo riguarda afferma che il fondatore di Microsoft sia stato arrestato nelle Filippine per «omicidio premeditato» legato al lancio del vaccino. Per chi ha fretta: Sui social è diventata virale la notizia del presunto arresto di Bill Gates, sottoposto a un ...

