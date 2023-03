No! L’iniziativa “città a 15 minuti” non serve a confinare le persone (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cambiamento, si sa, fa paura a tutti. Ma pochi si sarebbero aspettati che una teoria del complotto potesse nascere addirittura prendendo ispirazione dal modello di città a 15 minuti. Secondo la teoria, la trasformazione delle città al fine di seguire questo modello non sarebbe che una scusa per «confinare le persone nei propri distretti». Non manca chi tira in mezzo il World Economic Forum e parla di «lock-in climatico» e «ghettizzazione». Chi diffonde la teoria del complotto è persuaso che l’obiettivo del modello urbanistico sia impedire alle persone di viaggiare a più di 15 minuti dalle proprie abitazioni. Se vi fosse la necessità di superare questo presunto limite, si dovrebbe richiedere uno specifico permesso, ma non più di 100 giorni all’anno. Chiaramente, ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cambiamento, si sa, fa paura a tutti. Ma pochi si sarebbero aspettati che una teoria del complotto potesse nascere addirittura prendendo ispirazione dal modello dia 15. Secondo la teoria, la trasformazione delleal fine di seguire questo modello non sarebbe che una scusa per «lenei propri distretti». Non manca chi tira in mezzo il World Economic Forum e parla di «lock-in climatico» e «ghettizzazione». Chi diffonde la teoria del complotto è persuaso che l’obiettivo del modello urbanistico sia impedire alledi viaggiare a più di 15dalle proprie abitazioni. Se vi fosse la necessità di superare questo presunto limite, si dovrebbe richiedere uno specifico permesso, ma non più di 100 giorni all’anno. Chiaramente, ...

