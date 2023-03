No Hard Feelings | nel trailer Jennifer Lawrence fa la sexy ma le va male

(Di giovedì 9 marzo 2023) La Sony Pictures ha rilasciato ilufficiale di No, commedia vietata ai minori con protagonista l’attrice Premio Oscare diretta da Gene Stupnitsky, regista della commedia del 2019 Good Boys – Quei cattivi ragazzi e co-sceneggiatore di Bad Teacher: una cattiva maestra. Nel film, lainterpreta un ruolo inedito, ovvero quello di una giovane donnache tenta di sedurre un adolescente semplicemente per soldi! Come recita la sinossi ufficiale di No, “sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far “frequentare” il loro introverso figlio di 19 anni, Percy, prima che ...

Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer vietato ai minori di No, che vede protagonista assoluta Jennifer Lawrence . Il trailer si apre con il personaggio della Lawrence, Maddie, che è sull'orlo di perdere la casa dove è cresciuta, così come ultimo ...

Jennifer Lawrence in a raunchy comedy Yes, please. The Oscar winner shows off her comedy chops in the hilarious and racy first trailer for ‘No Hard Feelings.’ ...Oscar winner Jennifer Lawrence gets down as a desperate woman looking to sell her body for a new car in the latest comedy from “Good Boys” director Gene Stupnitsky. Lawrence stars as Maddie, an Uber ...