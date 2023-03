Nissan - Nel 2026 un'ibrida e-Power costerà come una benzina tradizionale (Di giovedì 9 marzo 2023) La Nissan accelera sull'elettrificazione e presenta una nuova filosofia di sviluppo tecnico denominata X-in-1 che promette importanti risparmi sui costi: l'obiettivo è quello di standardizzare al massimo i componenti dei Powertrain, sia per la parte ibrida che per quella endotermica, per ridurre del 30% i costi di sviluppo e produzione entro il 2026 rispetto ai livelli del 2019. e-Power come benzina. La tecnologia alla base di questo progetto è l'ibrido e-Power, sistema full hybrid (in Europa già implementato sulla Qashqai e sulla X-Trail) che impiega un motore termico avente funzione di generatore e una controparte elettrica alimentata da quest'ultimo, consentendo alla vettura di muoversi, di fatto, come se fosse un'Ev. Ebbene, la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) Laaccelera sull'elettrificazione e presenta una nuova filosofia di sviluppo tecnico denominata X-in-1 che promette importanti risparmi sui costi: l'obiettivo è quello di standardizzare al massimo i componenti deitrain, sia per la parteche per quella endotermica, per ridurre del 30% i costi di sviluppo e produzione entro ilrispetto ai livelli del 2019. e-. La tecnologia alla base di questo progetto è l'ibrido e-, sistema full hybrid (in Europa già implementato sulla Qashqai e sulla X-Trail) che impiega un motore termico avente funzione di generatore e una controparte elettrica alimentata da quest'ultimo, consentendo alla vettura di muoversi, di fatto,se fosse un'Ev. Ebbene, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AutoAste : - AutoAste : - SlidingMarco : @PaoloITA67 @sentado_ @borghi_claudio Ti dico un’ultima cosa: 1997 protocollo di Kyoto -2005 entrata in vigore del… - SlidingMarco : @milano_milano6 @borghi_claudio Il protocollo di Kyoto è stato siglato nel 1997, è entrato in vigore nel 2005, nel… - Waits5 : RT @AlessandroTCFI: Nissan, Il nuovo motore ibrido, tanto comfort e zero ansia d'autonomia. Due motori, un elettrico che spinge e un benzin… -