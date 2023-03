Nikita Pelizon al GF VIP: chi è, età, origini, carriera, chi è il fidanzato, Matteo Diamante, Instagram (Di giovedì 9 marzo 2023) Nikita Pelizon è una modella e influencer italiana con una grande passione per lo sport. Ha preso parte a diversi reality tra i quali Pechino Express e Temptation Island. Al momento fa parte dei vipponi del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Ha iniziato la sua carriera di modella quando era ancora 18enne realizzando uno dei suoi sogni, vista la passione per la moda che la Pelizon ha manifestato sin dalla tenera età. View this post on Instagram A post shared by Nikita Pelizon (@Nikitasemplicemente) Dagli esordi ai successi in passerella Nikita Pelizon è una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023)è una modella e influencer italiana con una grande passione per lo sport. Ha preso parte a diversi reality tra i quali Pechino Express e Temptation Island. Al momento fa parte dei vipponi del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Ha iniziato la suadi modella quando era ancora 18enne realizzando uno dei suoi sogni, vista la passione per la moda che laha manifestato sin dalla tenera età. View this post onA post shared by(@semplicemente) Dagli esordi ai successi in passerellaè una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rango_claudia : #Gfvip. Dopo la puntata Nikita pala con Antonella x un chiarimento della clip che hanno fatto vedere su ciò che ha… - rango_claudia : #nikiters Nikita io non dimentico come mi hanno trattato fino ad oggi ha ragione ma nemmeno noi. - soloio88267685 : Ivana Mrazova per Nikita Pelizon. La modella ceca, dopo essere stata invisibile durante la sua permanenza nella Ca… - DonnaClick5 : ?? #TV - Chi esce #stasera dal #GFVIP? #nikitapelizon continua a essere tra le preferite del pubblico. Conosciamola… - b4947ea7322c430 : Spero che la famiglia di Nikita Pelizon agisca di conseguenza Mauro Pelizon -