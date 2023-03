Niente Bridgerton per Regé-Jean Page ma una serie su Muhammad Ali: l’attore sarà il produttore con Morgan Freeman (Di giovedì 9 marzo 2023) Regé-Jean Page da Bridgerton a una serie su Muhammad Ali. Il servizio di streaming NBCUniversal sta sviluppando Excellence: 8 Fights, una serie di eventi in otto parti sul tre volte campione mondiale di boxe dei pesi massimi, basata sulla biografia dell’autore Jonathan Eig Ali: A Life. Kevin Willmott, co-sceneggiatore di BlacKkKlansman, vincitore dell’Oscar, si sta occupando del progetto con i produttori: lo stesso Eig, Morgan Freeman, Lori McCreary e Regé-Jean Page. Attualmente l’attore interprete del Duca di Hastings è solo il produttore e non reciterà nella serie. La sinossi, secondo Deadline, racconta otto momenti distinti e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)daa unasuAli. Il servizio di streaming NBCUniversal sta sviluppando Excellence: 8 Fights, unadi eventi in otto parti sul tre volte campione mondiale di boxe dei pesi massimi, basata sulla biografia dell’autore Jonathan Eig Ali: A Life. Kevin Willmott, co-sceneggiatore di BlacKkKlansman, vincitore dell’Oscar, si sta occupando del progetto con i produttori: lo stesso Eig,, Lori McCreary e. Attualmenteinterprete del Duca di Hastings è solo ile non reciterà nella. La sinossi, secondo Deadline, racconta otto momenti distinti e ...

