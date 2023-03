Nicaragua. Chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II e soppressa la Caritas

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertocaldana : RT @vaticannews_it: #Nicaragua: chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II @UniversidadJPS e soppressa la Caritas @caritasnic Leggi:… - NuovaScintilla : RT @vaticannews_it: #Nicaragua: chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II @UniversidadJPS e soppressa la Caritas @caritasnic Leggi:… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #Nicaragua: chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II @UniversidadJPS e soppressa la Caritas @caritasnic Leggi:… - kijuyu : RT @vaticannews_it: #Nicaragua: chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II @UniversidadJPS e soppressa la Caritas @caritasnic Leggi:… - LuisaDiPaola5 : RT @vaticannews_it: #Nicaragua: chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II @UniversidadJPS e soppressa la Caritas @caritasnic Leggi:… -

Solo pochi giorni fa in un Rapporto l'Onu ha denunciato le continue violazioni dei diritti umani e la repressione delle libertà democratiche in: "La situazione dei diritti umani - si legge ...Una struttura di detenzione era statain New Mexico nel 2014 per le condizioni inumane dei ... Il 5 gennaio scorso, l'amministrazione ha anche annunciato che i cittadini di Cuba ,, ......del fotoreporter torinese Paolo Siccardi testimoniano le atroci vicende della città bosniaca... Ilsandinista e nel 1991 la prima guerra del Golfo con l'Iraq di Saddam Hussein. Per ...

Chiusa l'Università Cattolica Giovanni Paolo II e soppressa la Caritas Avvenire

L'Ateneo e l'organismo ecclesiale sono state sottoposte a restrizioni amministrative e legali da parte del governo ...Nel documento, che arriva dopo gli ultimi arresti di religiosi e la condanna di un vescovo, sono elencati i crimini del regime dal 2018 a oggi ...