Neve e Ghiaccio, l'anno dei record dello sport azzurro (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - A meno di tre anni dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, per gli sport della Neve e del Ghiaccio azzurri sta volgendo al termine una stagione di record, trionfi anche di valenza storica, e belle soddisfazioni. Momenti e risultati che lasciano ben sperare in vista del grande appuntamento a cinque cerchi sulle montagne e palazzetti sull'asse Cortina-Anterselva-Val di Fiemme-Milano. In un inverno caratterizzato anche da alcune difficoltà – cancellazioni legate alla carenza di Neve o alle temperature che hanno sciolto il già sottile manto nevoso – l'Italia è stata assoluta protagonista sia nell'allestimento di eventi che nei risultati. La stagione 2022/2023 per gli sport sia della Neve, quindi sotto l'egida della Federazione Italiana ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - A meno di tre anni dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, per glidellae delazzurri sta volgendo al termine una stagione di, trionfi anche di valenza storica, e belle soddisfazioni. Momenti e risultati che lasciano ben sperare in vista del grande appuntamento a cinque cerchi sulle montagne e palazzetti sull'asse Cortina-Anterselva-Val di Fiemme-Milano. In un inverno caratterizzato anche da alcune difficoltà – cancellazioni legate alla carenza dio alle temperature che hsciolto il già sottile manto nevoso – l'Italia è stata assoluta protagonista sia nell'allestimento di eventi che nei risultati. La stagione 2022/2023 per glisia della, quindi sotto l'egida della Federazione Italiana ...

