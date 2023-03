Netturbino cade dal predellino del camion per la raccolta dei rifiuti e muore in Irpinia

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un addetto alladeiè caduto daled è morto a Pago del Vallo di Lauro. Secondo una prima ricostruzione la vittima, 61enne del luogo, sarebbe caduto dalposteriore del, durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che stanno indagando sull’incidente mortale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Netturbino cade dal predellino del camion per la raccolta dei rifiuti

