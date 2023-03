Netanyahu incontra Meloni. "Le proteste in Israele? La giustizia sia indipendente, non onnipotente” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriverà oggi in Italia, in vista di un incontro programmato per domani assieme alla premier Giorgia Meloni, cui ne seguirà un altro con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nell'ambito del Forum economico per le imprese a Palazzo Piacentini. La visita del primo ministro israeliano si concentrerà per lo più sui dossier economici ed energetici: Netanyahu cerca in particolare un accordo sul gas naturale diventato, dopo il taglio delle forniture russe, uno dei leitmotiv delle relazioni internazionali. È proprio Netanyahu, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, a fare il punto sul vertice di domani. “Vorrei vedere più collaborazione economica”, è l’auspicio del primo ministro. Che poi entra nel dettaglio, avanzando la sua proposta: “Abbiamo molto gas naturale e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjaminarriverà oggi in Italia, in vista di un incontro programmato per domani assieme alla premier Giorgia, cui ne seguirà un altro con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nell'ambito del Forum economico per le imprese a Palazzo Piacentini. La visita del primo ministro israeliano si concentrerà per lo più sui dossier economici ed energetici:cerca in particolare un accordo sul gas naturale diventato, dopo il taglio delle forniture russe, uno dei leitmotiv delle relazioni internazionali. È proprio, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, a fare il punto sul vertice di domani. “Vorrei vedere più collaborazione economica”, è l’auspicio del primo ministro. Che poi entra nel dettaglio, avanzando la sua proposta: “Abbiamo molto gas naturale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirko_furlan : RT @sasa1954123: Giornatona oggi per il nostro presidente del Consiglio: prima incontra #Netanyahu, il premier che guida la coalizione più… - sabripillot : RT @sasa1954123: Giornatona oggi per il nostro presidente del Consiglio: prima incontra #Netanyahu, il premier che guida la coalizione più… - decreation : RT @sasa1954123: Giornatona oggi per il nostro presidente del Consiglio: prima incontra #Netanyahu, il premier che guida la coalizione più… - trotskystavero : Per sembrare un po' meno disumani oggi il Governo Meloni ha organizzato un CDM farsa a Cutro e poi incontra Bibi Ne… - CosoSono : RT @sasa1954123: Giornatona oggi per il nostro presidente del Consiglio: prima incontra #Netanyahu, il premier che guida la coalizione più… -