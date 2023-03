Nessun danno segnalato dopo nuovo terremoto a Umbertide

(Di giovedì 9 marzo 2023)particolare risulta al momento in Umbriala nuova forte scossa diregistrata in serata. Diverse persone stanno comunque valutando se passare la notte fuori dalle loro case. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria. L'epicentro è Umbertide. Gente in strada, molte le chiamate ai Vigili d… - Robertenor : RT @Tg3web: Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle del Tevere.… - GianniVaretto : RT @Tg3web: Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle del Tevere.… - rprat75 : @GiorgioBoscagin @cicciolamura nessun danno sostanziale. Per cui rientra o subito o tra pochissimo -

particolare risulta al momento in Umbria dopo la nuova forte scossa di terremoto registrata in serata. Diverse persone stanno comunque valutando se passare la notte fuori dalle loro case. ...con la prima scossa Non sono segnalati danni né particolari criticità. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche ...... 'Se esce questa cosa, sarà un grandeper me e per i miei familiari''. In altre due ... Poi non ho avuto piùcontatto'. In merito all'interrogatorio di Perlasca del 23 dicembre 202o e alla ...

Perugia: scossa di terremoto di 4.4, nessun danno Radio Colonna

Nessun danno particolare risulta al momento in Umbria dopo la nuova forte scossa di terremoto registrata in serata. Diverse persone stanno comunque valutando se passare la notte fuori dalle loro case.La terra continua a tremare: in serata due scosse si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9, la seconda, a ...