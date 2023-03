Nella scuola dove «Casco» l’asino (Di giovedì 9 marzo 2023) Si chiama come la protezione per la moto il «collettivo» che occupa un liceo. E vuole che la protesta sia comoda e con applauso incorporato… C’è stato un tempo in cui si andava scuola per studiare. Lo so che può sembrare strano. Lo so che può sembrare la solita nostalgia da vecchio bacucco, quello che ricorda ancora i sette re di Roma, anziché esser convinto, come va di moda ora, che Numa Pompilio sia un terzino della Lazio e Anco Marzio, un tiktoker di successo. Eppure è così. C’è stato un tempo in cui quando entrava in classe un professore ci si alzava in piedi, anziché bersagliarlo con lanci di oggetti vari, manco fosse un San Sebastiano in cattedra. C’è stato un tempo in cui solo al sentire risuonare la parola preside («ti mando dal preside», «arriva il preside», etc) calava una sorta di terrore. Era, quella, la scuola che insegnava non solo la ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 marzo 2023) Si chiama come la protezione per la moto il «collettivo» che occupa un liceo. E vuole che la protesta sia comoda e con applauso incorporato… C’è stato un tempo in cui si andavaper studiare. Lo so che può sembrare strano. Lo so che può sembrare la solita nostalgia da vecchio bacucco, quello che ricorda ancora i sette re di Roma, anziché esser convinto, come va di moda ora, che Numa Pompilio sia un terzino della Lazio e Anco Marzio, un tiktoker di successo. Eppure è così. C’è stato un tempo in cui quando entrava in classe un professore ci si alzava in piedi, anziché bersagliarlo con lanci di oggetti vari, manco fosse un San Sebastiano in cattedra. C’è stato un tempo in cui solo al sentire risuonare la parola preside («ti mando dal preside», «arriva il preside», etc) calava una sorta di terrore. Era, quella, lache insegnava non solo la ...

