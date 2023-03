Nel Potentino abolita la tassa sui rifiuti (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - I cittadini di Vietri di Potenza non pagheranno un solo centesimo di bolletta della Tari, la tassa sui rifiuti, al Comune. Dopo l'approvazione della proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, in questi giorni sono iniziate le operazioni di invio delle bollette nelle case dei cittadini che riceveranno una bella sorpresa: Tari quasi totalmente azzerata, con esclusione del 5% (riferito al Tefa) che non è gestito dai Comuni, ma che viene pagato alla Provincia. Insomma, una bolletta di qualche euro appena. L'iniziativa si è resa possibile grazie al lavoro dell'amministrazione comunale per il recupero dei soldi del materiale estratto da una cava di proprietà comunale (Cava Pedali), che dopo una serie di procedimenti civili è ritornata in pieno possesso dell'Ente. Da questa cava, il Comune ha proceduto alla vendita ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - I cittadini di Vietri di Potenza non pagheranno un solo centesimo di bolletta della Tari, lasui, al Comune. Dopo l'approvazione della proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, in questi giorni sono iniziate le operazioni di invio delle bollette nelle case dei cittadini che riceveranno una bella sorpresa: Tari quasi totalmente azzerata, con esclusione del 5% (riferito al Tefa) che non è gestito dai Comuni, ma che viene pagato alla Provincia. Insomma, una bolletta di qualche euro appena. L'iniziativa si è resa possibile grazie al lavoro dell'amministrazione comunale per il recupero dei soldi del materiale estratto da una cava di proprietà comunale (Cava Pedali), che dopo una serie di procedimenti civili è ritornata in pieno possesso dell'Ente. Da questa cava, il Comune ha proceduto alla vendita ...

