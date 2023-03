Nel nuovo libro di Donald Trump le lettere private con Kim Jong-un e Oprah Winfrey

(Di giovedì 9 marzo 2023)pubblicherà in unla corrispondenza personale e finora segreta avuta con il leader della Corea del Nord, Kim-un. Ma non solo: “Letter to”, questo il titolo della pubblicazione, conterrà – secondo Axios – 150, scritte in più di 40 anni e inviate al tycoon da personaggi dal cadi Hillary Clinton, Richard Nixon e pure. Le “d’amore” tra l’ex presidente Usa e il leader nordcoreano sono da tempo al centro delle polemiche poiché facenti parte dei documenti perquisiti nella villa dello stessoa Mar-a-Lago in Florida e che dovevano essere consegnate agli archivi nazionali ai sensi del Presidential Records Act. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Nel singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, #Blanco duetterà con #Mina! Il giovane e controverso art… - ItalyMFA : Per #IDD2023 la #Farnesina lancia il nuovo #Podcast 'Italian Design Day 2023', che celebra l'ingegno del design ita… - FerdinandoC : I numeri e la scala. Nel 2005 16mila miliardi di pezzi di plastica negli oceani. Oggi 171mila miliardi. Nel 2040… - giuliafederico8 : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Il nuovo decreto del #governo sui #migranti. E spunta la 'norma anti-#Soumahoro' ?? - giusev76 : RT @ultimora_pol: Giorgia #Meloni: 'Nel nuovo decreto migranti aumento delle pene per il traffico di migranti e introdotta una nuova fattis… -

giusto contesto, non mi dà fastidio l'uso di "sogno" come sinonimo di aspirazione o di visione ...sempre trovare una metafora capace di cogliere la realtà in un modo che sia al tempo stessoe ...corso del Consiglio sarà presentato ildecreto sulla questione migranti, che prevede l'inasprimento di pene per gli scafisti - che sono ritenuti la 'causa principale, immediata e diretta', ...Iltitolo, con scadenza a 5 anni - data godimento al 14 marzo 2023 e data scadenza al 14 ... In particolare,corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e ...

I Cavalieri dello Zodiaco, Pegasus affronta Phoenix nel nuovo spettacolare trailer del film Best Movie

Per Ambra Angiolini Andrea Bosca è il nuovo fidanzato o solo un collega attore Ecco la foto dei due attori insieme mentre si scambiano un bacio.La piattaforma di streaming musicale svedese con quartier generale a Berlino SoundCloud ha annunciato la nomina con effetto immediato di Eliah Seton nel ruolo di amministratore delegato: entrato nell’ ...