Nel Milan indiavolato visto in Champions | Leao è stato solo un gattone indolente Il Giornale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Mentre ilcorreva e cercava la vittoria contro il Tottenham per il passaggio ai quarti disembrava niente più che un. Lo scrive Riccardo Signori su Il. “miao! Si, certo niente più che unin unche voleva essere diavolo e, se possibile,. Peccato perché questa è stata notte da tramandare per il tifoista”. Perfino Maignan ha fatto il massimo, con la sua paratona. Non altrettanto il portoghese. “Ecco, proprio un peccato veder una squadra piena di coraggio, con personalità chiamata a gran voce prima del match, insomma una squadra che non ha tradito ed unche ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - GoalItalia : Le chiusure di Tomori ?? La marcatura di Thiaw su Kane ?? Il riflesso di Maignan nel finale ?? La difesa del Milan… - hug_me_jd : RT @DolceStilMilan: Dal quarto posto al posto ai quarti e nel mezzo un incanto di scudetto. Esta penna non mancò di criticarti, ma mai era… - _giovannistara : RT @kT_Milano1899: Per chi non ha mai mollato, per chi ci ha sempre creduto, per chi non ti ha mai fischiato neanche nel momento più buio..

Tottenham-Milan 0-0. I rossoneri imbrigliano gli inglesi e dopo 11 anni vanno ai quarti RaiNews

Cosa è successo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Un pareggio che sa di vittoria, per come è stato ottenuto e per quel che vale: il Milan fa 0-0 a Londra, elimina il Tott ...Il divorzio dal Tottenham è quasi sicuro. Le difficoltà di bilancio non rendono l’operazione semplice per le italiane, l’allenatore dovrebbe fare un passo indietro sul piano delle richieste. Oppure as ...