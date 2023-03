Nefrologo Scaparrotta | Vaccino anti-Zoster in emodializzati insieme ad antinfluenzale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Padova, 9 mar. (Adnkronos Salute) - “Sapendo dell'esistenza di unHerpesricombinante e adiuvato che, negli over 65 riduce il rischio di reattivazione del 90%, abbiamo pensato di proporlo, a giugno 2022, anche ai circa 200 pazientidei nostri centri. Il 70% ha aderito. Nessuno di questi, ad oggi, ha manifestato l'infezione, nonostante 1 su 5, in questa popolazione sia a rischio di svilupparla. Per il profilo di efficacia e sicurezza, l'abbiamo somministrato anche in chi l'aveva già avuta, per evitare nuove recidive della malattia nota anche come Fuoco di Sant'Antonio. In molti, l'abbiamo co-somministratoall'nfluenzale”. Così Giuseppe, referente per l'Emodialisi Uoc Nefrologia dell'Azienda Ospedale Università di ...