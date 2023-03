‘Ndrangheta | operazione hybris Arrestati 49 affiliati clan Piromalli

(Di giovedì 9 marzo 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Questa mattina, in varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali, emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, a carico di 49 soggetti – 34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. Le indagini, attraverso le quali sono stati individuati gli assetti funzionali della cosca– di cui è giudiziariamente accertata la primazia nel narcotraffico e l'incidenza territoriale nel controllo della “Piana” – hanno consentito di attribuire agli indagati varie responsabilità, tra le quali quella di associazione di tipo mafioso. ...

