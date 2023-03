' Ndrangheta | colpo alla cosca Piromalli | 49 arresti

(Di giovedì 9 marzo 2023) I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno arrestato, in diverse province, 49 persone (34 in carcere e 15 aglidomiciliari) nell'ambito di una indagine che ha svelato gli assetti della ...

I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno arrestato, in diverse province, 49 persone (34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari) nell'ambito di una indagine che ha svelato gli assetti della ...alla cosca Piromalli, in manette sono finite 49 persone Questa mattina (9 marzo) in varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro , a conclusione ...... all'epoca, "si progettava di arrivare ad assassinare un ministro e fare undi Stato". "La conversazione " scrive il gip nell'ordinanza " conferma quanto emerso nella sentenza "...

‘Ndrangheta, colpo alla cosca Piromalli: 49 arrestati tra cui un prete Il Fatto Quotidiano

Questa mattina, in varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione ...Nuovo colpo alla 'ndrangheta. I Carabinieri hanno compiuto 49 arresti decapitando la cosca calabrese dei Piromalli.