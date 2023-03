(Di giovedì 9 marzo 2023) In varie province del territorio nazionale, questa mattina idi Gioia Tauro, hanno dato esecuzione a un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali a carico di 49 soggetti, 34 in carcere e 15 aglidomiciliari. Le indagini, attraverso le quali sono stati individuati gli assetti funzionali della- di cui è giudiziariamente accertata la primazia nel narcotraffico e l'incidenza territoriale nelllo della 'Piana' - hanno consentito di attribuire agli indagati responsabilità su reati quali associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domasibarita : RT @SkyTG24: 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri contro cosca Piromalli: 49 arresti - SkyTG24 : 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri contro cosca Piromalli: 49 arresti - zazoomblog : Ndrangheta ed estorsioni blitz a Reggio. Decapitatala cosca Piromalli: 49 arresti - #Ndrangheta #estorsioni #blitz… - lametino : `Ndrangheta, blitz contro cosca Piromalli di Gioia Tauro, 49 arresti e sequestri - - ilviboneseweb : ‘Ndrangheta, droga ed estorsioni: blitz nel Reggino, 49 arresti e sequestri per un milione -

Il provvedimento approfondimento ', riportato in Italia latitante Antonio Strangio I ... proprio da un appunto su queste, ritrovato in casa della sorella, è scattato ilche ha poi ...anti - droga a Reggio Calabria: decapitata la cosca Piromalli . Questa mattina, in varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro , a conclusione di indagini ...Reggio Calabria - In varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria " ...

'Ndrangheta, blitz nella Piana contro i Piromalli: 49 arresti Corriere della Calabria

Operazione dei Carabinieri di Gioia Tauro, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Estorsioni, porto di armi e traffico di droga le accuse ...Reggio Calabria - In varie province del territorio nazionale, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzion ...