‘Ndrangheta | blitz contro la cosca Piromalli | 49 arresti

(Di giovedì 9 marzo 2023) È in corso un’operazione dei carabinieri di Gioia Taurolacon l’esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. L’operazione, denominata “Hybris”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, riguarda le coschee Molè di Gioia Tauro, due dei gruppi storici della. Per 34 delle persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 15 sono finite ai domiciliari. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, importazione di droga, porto e detenzione di armi comuni e da guerra. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato anche il sequestro preventivo di una ditta attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli E di due proprietà immobiliari utilizzate per agevolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : L’operazione “Hybris” della Dda di Reggio Calabria - infooggi : 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri contro cosca Piromalli: 49 arresti | InfoOggi - domasibarita : RT @SkyTG24: 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri contro cosca Piromalli: 49 arresti - SkyTG24 : 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri contro cosca Piromalli: 49 arresti - zazoomblog : Ndrangheta ed estorsioni blitz a Reggio. Decapitatala cosca Piromalli: 49 arresti - #Ndrangheta #estorsioni #blitz… -

L'operazione, denominata 'Hybris', coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, riguarda le cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro, due dei gruppi storici della '. Per 34 delle persone ...8.22 ', 49 arresti cosca Piromalli 49 arresti (34 in carcere, 15 ai domiciliari) e sequestro beni per circa un milione di euro. Questo il bilancio deldei carabinieri di Gioia Tauro in ...Il provvedimento approfondimento ', riportato in Italia latitante Antonio Strangio I ... proprio da un appunto su queste, ritrovato in casa della sorella, è scattato ilche ha poi ...