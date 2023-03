NDG prende male la reazione Zerbi: censure per le troppe parolacce (Di giovedì 9 marzo 2023) In questi ultimi giorni ad Amici 22, i professori stanno convocando gli allievi nello studio chiedendo esibizioni e compiti. Sicuramente un modo per poter arrivare alla fase Serale con le idee un po’ più chiare. Peccato che non tutti i concorrenti stiano prendendo bene alcune situazioni. Questo è il caso di NDG, tra gli altri. Il giovane cantante è stato convocato dal suo prof Rudy Zerbi. Dopo le richieste e le reazioni dell’insegnante, l’allievo si è sfogato in casetta ed è stato tutt’altro che è educato. La produzione è stata costretta a censurare per le troppe parolacce pronunciate. Vediamo cos’è accaduto. NDG convocato in studio da Rudy Zerbi, torna in casetta e sbotta Zerbi ha chiesto all’allievo della sua squadra di esibirsi prima con Suavemente e poi con Papaoutaia, seppur non ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) In questi ultimi giorni ad Amici 22, i professori stanno convocando gli allievi nello studio chiedendo esibizioni e compiti. Sicuramente un modo per poter arrivare alla fase Serale con le idee un po’ più chiare. Peccato che non tutti i concorrenti stianondo bene alcune situazioni. Questo è il caso di NDG, tra gli altri. Il giovane cantante è stato convocato dal suo prof Rudy. Dopo le richieste e le reazioni dell’insegnante, l’allievo si è sfogato in casetta ed è stato tutt’altro che è educato. La produzione è stata costretta a censurare per lepronunciate. Vediamo cos’è accaduto. NDG convocato in studio da Rudy, torna in casetta e sbottaha chiesto all’allievo della sua squadra di esibirsi prima con Suavemente e poi con Papaoutaia, seppur non ...

