NDG in crisi dopo un'interrogazione andata male: "Diranno che non sono pronto per il serale"

Ad Amici continuano senza sosta le interrogazioni degli alunni che non hanno ancora ricevuto una maglia per il serale e nel quotidiano di oggi abbiamo assistito alle esibizioni di tutti. Se molti sono rimasti soddisfatti della propria interrogazione NDG no ed è andato in crisi. "Ho sbagliato tutto" – ha detto sconvolto una volta ritornato in casetta – "Ho fatto sempre bene porca miseria! Perché cavolo l'ho sbagliata? Non è andata affatto bene, ero così in ansia che non avevo acceso gli auricolari, non mi sentivo, non mi è mai capitato di fare così male. Ce l'ho tanto con me stesso perché dopo questa prova Diranno che non sono pronto per il serale".

