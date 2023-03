NBA, risultati della notte (9 marzo): Booker trascina i Suns, Celtics ok, tracollo Nuggets (Di giovedì 9 marzo 2023) Sette le partite disputate in questa notte NBA, che fa registrare due eventi sul fronte infortuni: uno è legato a Kevin Durant, che scivola prima dell’esordio casalingo in maglia Phoenix Suns e per questo viene tenuto a riposo precauzionale, l’altro a Luka Doncic, che si ferma per un guaio alla coscia. Quanto a ciò che dice il campo, l’assenza di Durant non crea poi tanti problemi a Devin Booker, che si prende sulle spalle i Suns (37-29) e li porta a un roboante 132-101 sugli Oklahoma City Thunder (31-35). 44 i punti per lui, con 24 dalla panchina di Terrence Ross a ribadire l’ottima giornata. Dall’altra parte 23 di Lindy Waters. Per quel che concerne i Dallas Mavericks (34-33), arriva invece la sconfitta per 113-116 contro i New Orleans Pelicans (32-34), con Doncic che si ferma a 15 punti e Kyrie Irving che, con i ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Sette le partite disputate in questaNBA, che fa registrare due eventi sul fronte infortuni: uno è legato a Kevin Durant, che scivola prima dell’esordio casalingo in maglia Phoenixe per questo viene tenuto a riposo precauzionale, l’altro a Luka Doncic, che si ferma per un guaio alla coscia. Quanto a ciò che dice il campo, l’assenza di Durant non crea poi tanti problemi a Devin, che si prende sulle spalle i(37-29) e li porta a un roboante 132-101 sugli Oklahoma City Thunder (31-35). 44 i punti per lui, con 24 dalla panchina di Terrence Ross a ribadire l’ottima giornata. Dall’altra parte 23 di Lindy Waters. Per quel che concerne i Dallas Mavericks (34-33), arriva invece la sconfitta per 113-116 contro i New Orleans Pelicans (32-34), con Doncic che si ferma a 15 punti e Kyrie Irving che, con i ...

