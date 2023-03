NBA, infortunio shock di Kevin Durant: la prima diagnosi (Di giovedì 9 marzo 2023) Guai per i Suns , preoccupano le condizioni di Kevin Durant dopo l’infortunio in allenamento, ecco quanto dovrà restare fuori dai giochi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fatale è stato l’allenamento prima della partita contro i Thunder per Kevin Durant, costretto a dare forfait a causa di un infortunio alla caviglia sinistra arrivato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Guai per i Suns , preoccupano le condizioni didopo l’in allenamento, ecco quanto dovrà restare fuori dai giochi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fatale è stato l’allenamentodella partita contro i Thunder per, costretto a dare forfait a causa di unalla caviglia sinistra arrivato Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BroginiAlessio : Ho visto l'infortunio di #KevinDurant nel riscaldamento della gara poi vinta dai Suns contro Oklahoma City. Io pen… - bball_evo : NBA ?????? - Kevin Durant non ha giocato quella che sarebbe stata la sua prima gara casalinga con i Suns causa infortu… - supportersmagaz : Senza Durant, leggero infortunio alla caviglia nel riscaldamento ma pare senza gravi conseguenze, sono Booker (44p)… - sportli26181512 : NBA, infortunio per Luka Doncic: problema alla coscia sinistra, Dallas trattiene il fiato: Finisce con un quarto d'… - NbaReligion : In una sfida già orfana di Zion Williamson, fuori almeno altre due settimane, brutte notizie anche per i Mavericks… -