NBA, arrestato il sei volte All Star Shawn Kemp: è accusato di coinvolgimento in una sparatoria (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ stato arrestato per un presunto coinvolgimento in una sparatoria Shawn Kemp, ex cestista NBA. I fatti sono accaduti nella contea di Pierce, nello Stato di Washington, in cui il sei volte All-Star avrebbe partecipato a una sparatoria nata dopo una lite tra due uomini al volante in un centro commerciale. “Espn” riporta che la polizia ha sequestrato una pistola e sta cercando di far luce sull’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ statoper un presuntoin una, ex cestista NBA. I fatti sono accaduti nella contea di Pierce, nello Stato di Washington, in cui il seiAll-avrebbe partecipato a unanata dopo una lite tra due uomini al volante in un centro commerciale. “Espn” riporta che la polizia ha sequestrato una pistola e sta cercando di far luce sull’accaduto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NBA, arrestato l'ex cestista Shawn #Kemp per un presunto coinvolgimento in una sparatoria - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Usa, l'ex campione dell'NBA Shawn Kemp arrestato per una sparatoria in un parcheggio - NBARevZone : ?? NUOVO VIDEO ONLINE ?? ?? Arrestato Shawn KEMP | Come Ja Morant... #shorts ?? LINK: - basketinside360 : Shawn Kemp arrestato per sparatoria - - SkyTG24 : Usa, l'ex campione dell'NBA Shawn Kemp arrestato per una sparatoria in un parcheggio -