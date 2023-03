Naufragio Migranti | a Cutro Cdm e poi conferenza stampa di Meloni DIRETTA

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia. Sono questi i temi principali sul tavolo del Consiglio dei ministri sull’immigrazione che si tiene oggi pomeriggio a, luogo simbolo deldello scorso 26 febbraio, in cui morirono oltre 70 persone. La cittadina calabrese, in provincia di Crotone, è blindata da ore: pochi i passanti in giro, rispetto alle forze dell'ordine chiamate a presidiarla per evitare tensioni (: LO SPECIALE - I SOPRAVVISSUTI - UNO SCAFISTA TRA LE VITTIME)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - fanpage : Nella sua informativa, #Piantedosi avrebbe dovuto spiegare la dinamica dei fatti che ha portato al naufragio dei mi… - localteamtv : Crotone, atteso trasferimento delle salme a Bologna: i familiari dei superstiti si sdraiano per terra davanti alla… - ssm_ale : RT @ioconsigliere: vanno a fare il consiglio dei ministri a Cutro e non invitano il sindaco. Lasciamoli fare, si autodistruggeranno. #Naufr… - crcc50 : RT @Adnkronos: 'Cutro non difende Piantedosi'. La scritta campeggia su un muro nei pressi di Cutro, dove tra poco è atteso l'intero Govern… -

... nel Crotonese, dal presidente Giorgia Meloni dopo ildi un barcone carico didel 26 febbraio scorso che ha causato 72 vittime accertate. Le vie del centro sono chiuse, con ingente ...Già travolto dalle polemiche per la gestione dei soccorsi nell'ambito deldeia Cutro, ora il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si ritrova coinvolto anche in un caso che sta facendo discutere il calcio europeo. Il motivo è la decisione del Viminale ...Chiediamo solo verit e giustizia. A 15 giorni dalla tragedia (in cui sono morti 71ndr.) ancora non emerge la verit . E ieri volevano trasferire le salme. Vogliamo una vera politica di accoglienza . Cos un manifestante durante un presidio in piazza della Scacchiera, a poche ...

Naufragio di Cutro, l'errore della Guardia costiera: "Quella segnalata da Frontex non è una barca di migranti… la Repubblica

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Dopo un naufragio al largo di Lampedusa, la Guardia costiera tunisina dà notizia dell’ennesima tragedia in mare: 14 corpi sono stati ...