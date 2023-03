Naufragio migranti, a Crutro scritte contro Governo nel giorno del Cdm (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Cutro non difende Piantedosi”. La scritta campeggia su un muro nei pressi di Cutro (Crotone) dove oggi pomeriggio è atteso l’intero Governo per la riunione del Consiglio dei ministri. Il Cdm si terrà, alle 15.45, nella sala consiliare del Comune di Cutro. Poi si legge ancora: “Il Governo arriva, i morti rimangono”. E “Benvenuti in Italia”. Su un altro muro si legge: “La loro speranza è uguale alla nostra”. Poi c’è un numero ’72’ con una croce vicina e la scritta: “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Cutro non difende Piantedosi”. La scritta campeggia su un muro nei pressi di Cutro (Crotone) dove oggi pomeriggio è atteso l’interoper la riunione del Consiglio dei ministri. Il Cdm si terrà, alle 15.45, nella sala consiliare del Comune di Cutro. Poi si legge ancora: “Ilarriva, i morti rimangono”. E “Benvenuti in Italia”. Su un altro muro si legge: “La loro speranza è uguale alla nostra”. Poi c’è un numero ’72’ con una croce vicina e la scritta: “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

