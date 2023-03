(Di giovedì 9 marzo 2023) C'è stato anche un, nel tardo pomeriggio di ieri, aldi, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia, che è affondata. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per #strage colposa, come disse Meloni nel 2015,… - ultimora_pol : Peppe #Provenzano: 'Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di… - vaticannews_it : #PapaFrancesco esprime il dolore per le numerose vittime del naufragio al largo delle coste di Cutro: 'Rinnovo a tu… - RaiNews : Il secondo naufragio in poche ore, soccorsi nella notte al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera: salvi 20 migr… - novasocialnews : Naufragio largo Lampedusa, 20 salvati, recuperato cadavere -

C'è stato anche un, nel tardo pomeriggio di ieri, aldi Lampedusa, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia, che è affondata. Nell'intervento di ...Ieri i guardacoste hanno tratto in salvo 38 migranti aldi Lampedusa. "Alla responsabilità ... comandante generale del corpo, dopo il silenzio e le polemiche seguiti al... per mettere la sala hi - tech di Santa Rosa a disposizione delle operazioni SAR aldelle ... Un coordinamento che ha mostrato i suoi limiti nelle sei ore in cui si è consumato il...

Naufragio largo Lampedusa, 20 salvati, recuperato cadavere La Gazzetta del Mezzogiorno

C'è stato anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di Lampedusa, il secondo nel giro di poche ore in area Sar, con una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia, che è affondata.Sono passati giorni dal naufragio di un’imbarcazione su una spiaggia. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ho letto e riletto tutto quanto scritto e detto, ma nessuno, ha in pratica riferito che un a ...