Naufragio di Cutro, Meloni: "Non ci siamo voltati dall'altra parte". Scafisti: nuovo reato punito col carcere fino a 30 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) La norma principale riguarda i reati legati alla tratta delle persone e "prevede un aumento delle pene per il traffico dei migranti. Si introduce una nuova fattispecie di reato, perseguibile anche a livello internazionale, per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione", afferma la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. E' invece saltata la norma, comparsa nelle prime bozze, sulla sorveglianza marittima L'articolo proviene da Firenze Post.

