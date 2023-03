Naufragio di Cutro, l'errore della Guardia costiera: "Quella segnalata da Frontex non è una barca di migranti" (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella ricostruzione dei fatti del Comando generale delle Capitanerie di porto, alle 23.34 del 25 febbraio c'è la comunicazione della sala operativa di Roma a Quella di Reggio Calabria: "Imbarcazione sospetta" ma anche "non si evidenziano elementi riconducibili al fenomeno... Leggi su repubblica (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella ricostruzione dei fatti del Comando generale delle Capitanerie di porto, alle 23.34 del 25 febbraio c'è la comunicazionesala operativa di Roma adi Reggio Calabria: "Imzione sospetta" ma anche "non si evidenziano elementi riconducibili al fenomeno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - SusannaCeccardi : Alla Camera Matteo Piantedosi fa il punto sul naufragio di Cutro e mette a tacere le tante falsità della sinistra!… - ultimora_pol : Caos del Viminale, in mattinata disposto il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Cutro al cimit… - polato_maurizio : Gli argomenti in difesa di Piantedosi sono persino peggiori dei suoi sproloqui - 2015tiziana : RT @TV2000it: ??#Migranti, raffica di sbarchi a #Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13… -