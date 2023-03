Naufragio di Cutro: 40 associazioni presentano un esposto in procura: 'Fare luce' (Di giovedì 9 marzo 2023) Verità e giustizia per i naufraghi: oltre 40 associazioni della società civile italiana ed europea hanno presentato un esposto collettivo alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone "... Leggi su globalist (Di giovedì 9 marzo 2023) Verità e giustizia per i naufraghi: oltre 40della società civile italiana ed europea hanno presentato uncollettivo alladella Repubblica presso il Tribunale di Crotone "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - SusannaCeccardi : Alla Camera Matteo Piantedosi fa il punto sul naufragio di Cutro e mette a tacere le tante falsità della sinistra!… - ultimora_pol : Caos del Viminale, in mattinata disposto il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Cutro al cimit… - mdlyma : RT @localteamtv: CdM a Cutro, attivista: peluche lanciati contro corteo ministri rappresentano bambini morti nel naufragio #labasecosenza #… - radiondadurto : RT @RescueMed: Naufragio #Cutro: Associazioni depositano esposto collettivo in Procura Tra le ipotesi di reato su cui si chiede di indagar… -