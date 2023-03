Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Crotone, atteso trasferimento delle salme a Bologna: i familiari dei superstiti si sdraiano per terra davanti alla… - ultimora_pol : ?? Bloccato il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio da Crotone al cimitero musulmano di Bologna @ultimora_pol - StefanoFeltri : Naufragio, l’autodifesa di Piantedosi è una confessione - PieraCasu2 : RT @AlbertoLetizia2: Ministro #Piantedosi, oggi ha l'occasione per recuperare la dignità e l'umanità smarrite nella pessima gestione del na… - Giancar70336148 : RT @M5SBerlino: Familiari: «Mancano le informazioni per il rimpatrio delle salme» #Cutro #Crotone #Naufragio -

'Qui terra di emigrati' 'Questa è una terra di emigrati - dicono i manifestanti - e sappiamo cosa vuol dire lasciare la propria terra. La nostra è una manifestazione pacifica ma non ci vogliono qui, ...La premier inaugurerà una targa in ricordo delle vittime delall'ingresso del comune di ... Non andrà invece a, al Palazzetto dello sport, dove si trovano le salme delle vittime. Per ...E' previsto a breve a Cutro la riunione del Consiglio dei ministri dopo ildello scorso 26 febbraio che ha causato la morte di 72 migranti. Il Consiglio dei ministri ...il sindaco di, ...

Naufragio di Crotone, proteste in piazza a Cutro e peluche per i bimbi morti TGCOM

La riunione convocata nel paese del naufragio approva le nuove norme sui flussi con la stretta per gli scafisti. Proteste in piazza del comune ...A Cutro, in provincia di Crotone, molti cittadini sono scesi in piazza per manifestare dopo il naufragio costato la vita a 72 migranti. La protesta nel giorno in cui il Consiglio dei ministri si riuni ...